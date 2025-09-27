En Elordi el viento voló dos techos de viviendas, no hubo heridos

Esta es otra de las localidades, además de la ciudad cabecera en padecer el embate del fuerte viento que, según publicación de Defensa Civil local, por momentos las ráfagas alcanzaron los 100 kilómetros por hora.

Fueron dos viviendas en Elordi en ver levantado prácticamente la totalidad de sus techos como consecuencia de la tormenta.

Los daños, en los que intervienen las autoridades de las áreas municipales competentes, fueron solo materiales.