Panorama meteorológico oficial General Villegas: el viento alcanzó por momentos los 100 kilómetros por hora

La zona lleva acumulados entre 40 y 50 mm en lo que va del evento desde la noche del día viernes hasta ahora. Se registraron ráfagas muy fuertes con valores entre 80 y 90 km/h durante el período comprendido entre la medianoche de viernes y primeras horas de la madrugada del sábado, con algunos momentos donde las ráfagas máximas llegaron a superar de forma aislada los 100 km/h. Cabe destacar que estos valores de viento se midieron con estaciones meteorológicas no oficiales y la calidad de la medición en valores extremos puede disminuir y traer fallas.

En lo que queda de la jornada, se espera que se formen algunas lluvias y lloviznas débiles en la zona sin acumulados significativos. En cuanto a las ráfagas, ya se registra una disminución significativa en los valores en forma general en toda la zona y no se esperan nuevas ráfagas fuertes durante el resto de la jornada.