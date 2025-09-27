General Villegas: un corte de energía eléctrica afecta el suministro de agua

ABSA informa que, como consecuencia de los fuertes vientos y lluvias registrados durante la madrugada, está interrumpido el suministro de energía en General Villegas, afectando la operación de las instalaciones del servicio de agua.

De continuar estas mismas condiciones, puede provocarse baja presión, o incluso posibles faltas de agua hasta el restablecimiento del servicio eléctrico.

A partir de lo expuesto, se solicita a las personas usuarias cuidar las reservas de agua y utilizarlas sólo en hidratación y quehaceres imprescindibles hasta la normalización del servicio.

Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.