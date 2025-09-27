El fuerte viento causó daños en algunas ciudades de La Pampa

Violento temporal de lluvia y viento en Parera, provocó la voladura del techo en una vivienda, y extraoficialmente habría otro inmueble en las mismas condiciones, describe Realicó Noticias.

Tal como lo había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional, un ciclogénesis se desató en esa región del país, relativamente cercana al noroeste bonaerense, provocando en Parera la voladura de chapas de una estructura, que cayeron sobre una vivienda.

Por su parte Jeremías Baraldi reportó esta noche, alrededor de las 22:30 horas, varias localidades del noreste Pampeano sin luz y ráfagas de hasta 80 km/h.