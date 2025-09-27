«Decisión Niñez es escuchar a los jóvenes y darles la oportunidad de atender sus propias demandas» (VIDEO)

La funcionaria provincial, Directora de Promoción Comunitaria de la Provincia, Tamara Perini, estuvo presente en General Villegas que fue sede de la Asamblea Regional de Decisión Niñez, el programa de la provincia de Buenos Aires que cuenta con presupuesto participativo y, los que resultan ganadores, son plasmados en sus localidades.

Esta vez el distrito elegido para llevarla a cabo fue el de General Villegas, que facilitó las instalaciones del ex Molino Fénix. Perini, detalló los alcances de esta propuesta que este año cumplió su quinta edición consecutiva.

En un alto de la actividad, y luego del acto de apertura, la representante del Gobierno de la provincia habló con Distrito Interior.