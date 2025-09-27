Se registran daños tras la tormenta en General Villegas

Por el momento, pasadas las 00:00 horas, los bomberos voluntarios se encuentran trabajando en diferentes puntos de la ciudad, aunque la zona más afectada, por la caída de postes, palmeras y un transformador, son los barrios El Cardal (donde se sintió una fuerte explosión por el transformador), La Trocha y alrededores.

Sobre la Avenida Chassaing Sur y zona céntrica se reportan ramas de gran porte, árboles caídos y gran cantidad de cables en el suelo, algunos de los cuales se presume son del servicio eléctrico, por lo que se pide evitar circular si no es de extrema necesidad.