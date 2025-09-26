Relato de una delicada situación vivida por una mujer esta tarde en el Parque de General Villegas (VIDEO)
La mujer que describe, fue protagonista involuntaria esta tarde de un hecho de acoso sexual, vivido en el Parque Municipal mientras caminaba como lo hace habitualmente.
Eran alrededor de las 13:30 horas cuando a la altura del sector de parrillas, cercano al campo de domas, observa a un sujeto que sale de atrás de uno de lo eucaliptus de gran tamaño acomodándose los pantalones, se sube a una moto y más adelante detiene la marcha.
Hasta allí la víctima creyó que se trataba de alguien que había orinado, pero sorprendida por la situación, puso más atención a lo que ocurría mientras continuaba caminando.
En ese momento pasó por el lugar un automóvil, lo que considera que fue determinante para que la actitud del sujeto no pasara a mayores; lo que vio fue que el desconocido, con claras intenciones de ser visto, exhibió sus partes íntimas mientras se masturbaba.
Afortunadamente todo quedó en esa escena y Romina (nombre de fantasía, ya que se nos solicitó mantener en reserva la identidad) pudo llegar hasta e sector en que se encuentra el personal del parque dando aviso de lo ocurrido para que intervinieran, obteniendo como respuesta que sería puesto en aviso la seguridad.
En ese momento el movimiento en el Parque era casi nulo, expresó en su relato, remarcando que lo comparte lo vivido con Distrito Interior para que especialmente las mujeres estén atentas al momentos de hacer deportes o desplazarse por el lugar.