General Villegas fue sede regional del programa provincial Decisión Niñez

Este Programa representa el primer presupuesto público y participativo cuyo destino deciden los niños y adolescentes. Es una oportunidad para conocerlos y escucharlos a través de espacios colectivos, en donde plantean sus problemáticas y realidades, y juntos deciden qué proyecto colectivo les gustaría sumar a sus barrios o comunidades.

Esta es la quinta edición consecutiva y en esta oportunidad la selección de los trabajos de una amplia región fueron expuestos y seleccionados en General Villegas, que también participó 4 proyectos, dos de Villa Saboya, uno de Cañada Seca y el restante de Coronel Charlone. Los distritos representados fueron 30 de Agosto, Tres Lomas, Trenque Lauquen, Salliqueló, Adolfo Alsina, Rivadavia, Guaminí y Pellegrini.

La jornada se desarrolló en el ex Molino Fénix que cuenta con todas las condiciones edilicias para este tipo de actividades, incluso, acaban de ser terminados y estrenados los baños. El inicio fue por la mañana y se extendió hasta pasado el mediodía.

Entre los presentes, estuvo la Directora de Promoción Comunitaria de la Provincia, Tamara Perini (ver nota aparte), además de autoridades regionales y locales que fueron las anfitrionas, junto al equipo del área Desarrollo Social y Servicio Local que tuvieron a su cargo la atención a todos los grupos participantes.

En esta instancia regional participaron los proyectos que habían sido seleccionados previamente en las asambleas locales realizadas en el mes de junio en sus respectivas jurisdicciones.