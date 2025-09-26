Otro camión causó serios daños en la vía pública, una situación que se repite en General Villegas tras la tormenta

Este mediodía en la calle Saavedra al 1060, a metros de la intersección con Fasciolo, un camión produjo serios daños al llevar por delante los cables que atraviesan la calle.

En este caso, un térmico dedicado al transporte de carne, enganchó los cables y al avanzar arrastró un pilar de la luz y dejó inclinada una palmera a 45 grados hacia la calle.

Lo ocurrido produjo el corte de varios cables pertenecientes a diferentes servicios, como la tv por cable e internet.

A los pocos minutos, personal de Eden, a quien pertenece la palmera afectada, se hizo presente en el lugar volviéndola a su posición normal, para evitar accidentes.

Pasada la fuerte tormenta en la madrugada del sábado que estuvo acompañada por una intensa pedrada, varios cables quedaron a baja altura representando un riesgo incluso para quienes circulan en motos o bicicletas.

Teniendo en cuenta el viento de este viernes y el Alerta que rige por fuertes ráfagas, es probable que la situación se complejice, por lo que se solicita a toda la población circular con mucha precausión.