Productor agropecuario de Pergamino manifestó su malestar por la vuelta de las retenciones (VIDEO)

Se trata de Sebastián Campo, productor agropecuario de Pergamino y Secretario de la agrupación Bases Federadas que, mientras trabajaba en la siembra, se despachó con fuerza en contra de la vuelta de las retenciones luego que el Gobierno anunciara sorpresivamente la cancelación de la medida que estaba siendo celebrada por el sector rural.

La medida duró solo 72 horas, dado que la medida estipulaba llegar a la liquidación de 7 mil millones de dólares. De acuerdo a lo indicado por ARCA, el cupo se completó en horas de la tarde de ayer miércoles, por ende se volvió a los tributos anteriores a lo que establecía el Decreto 682/2025.

En un pasaje de su opinión, el productor dijo: “Acá estamos sembrando maíz, apostando una vez más como miles y miles de productores a lo largo y ancho del país. Laburando diez, doce, quince, dieciséis horas diarias, no importa, porque los productores somos así, ¿saben para qué? Para enterarnos de esta semana, de una semana histórica donde vivimos una jugada preparada hermosa, que protagonizaron el Toto Caputo, el presidente Milei, todo su equipo, y ocho exportadores, que hicieron una jugada magistral”.