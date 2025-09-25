La Escuela N°3 reprogramó la carrera para el domingo 28

Debido a los pronóstico meteorológicos, las autoridades educativas y sus colaboradores, decidieron este jueves anunciar la reprogramación de la prueba atlética que estaba prevista para mañana viernes 26 de septiembre a las 20:00 hs.

La 5° edición de la competencia tal como está programada se muda al domingo, con los 7 kilómetros de carrera, y 3 de caminata.

Dado el Alerta que rige para el viernes y sábado, y teniendo en cuenta los riesgos a que se exponen las personas ante una tormenta, no dudamos en esta reprogramación, dijeron desde el establecimiento educativo.