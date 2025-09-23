Milenaria realiza una fuerte apuesta a sus planes de ahorro en General Villegas y la zona (VIDEO)

Facundo Quiroga, agente de ventas de la firma oriunda de La Pampa, concesionario oficial de Chevrolet, habló esta mañana con Distrito Interior, dando a conocer las propuestas que existen especialmente por lo que queda de este mes para tres modelos de la marca, Onix, Trucker y Montana.

Las posibilidades son convenientes y están aún disponibles con importantes descuentos y bonificaciones, que en algunos casos rondan el millón de pesos para el caso de patentamiento.

El mes que viene estas promociones serán reemplazadas pro otras, incluso, tal vez no sean estos modelos los que estén disponibles.

Quiroga se refirió al Onix, como el vehículo ideal para iniciarse en la línea d elos cero kilómetro de la marca.

Por esta semana, tanto este martes, como mañana miércoles el asesor se encuentra en Villegas, con posibilidades de acercarse donde sea requerido para realizar un test drive, o en la concesionaria. El teléfono de contacto es el 2302 413711.