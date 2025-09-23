Intendente Alegre: “Los que están son los que decidieron quedarse y tener un futuro distinto”

El sábado 20 de septiembre se llevó a cabo el postergado acto protocolar por el 125° aniversario de Banderaló. La ceremonia, presidida por el intendente municipal Gilberto Alegre, se realizó en el SUM debido a las inclemencias climáticas.

Acompañaron la celebración funcionarios de distintas áreas del gobierno municipal, concejales, consejeros escolares, ex Combatientes de Malvinas, representantes de la Policía Comunal, integrantes de la Casa de la Cultura, entidades intermedias, docentes, alumnos, la delegada municipal y vecinos de la localidad.

Tras la entonación del Himno Nacional, el presbítero Juan Wargocki bendijo la jornada. Luego, la integrante de la Comisión de la Casa de la Cultura, Milagros Guillén, pronunció palabras alusivas que repasaron la historia y proyectaron el futuro de la comunidad.

“125 años de historia no es poco, es el reflejo de nuestra identidad, de nuestras raíces, de los sueños que se sembraron aquí y que siguen floreciendo generación tras generación”, afirmó.

Guillén agregó además que “este nuevo aniversario es una oportunidad para mirar hacia adelante, para pensar qué futuro queremos construir. Debemos trabajar con compromiso, solidaridad y unión por nuestro querido Banderaló, porque un pueblo no muere cuando se apagan las luces, sino cuando se apaga el compromiso”.

Por su parte, el intendente Gilberto Alegre reflexionó sobre la fecha y la necesidad de asumir un compromiso colectivo para construir el porvenir al señalar que “es un acontecimiento muy trascendente festejar ciento veinticinco años de vida de un pueblo, de una comunidad. ¿Cuántas historias, cuántos proyectos, cuántos sueños?”

También advirtió sobre el contexto global al referir que “el mundo está en guerra y esa guerra trae aparejadas grandes complicaciones para la vida de la gente. ¿Cuántas familias desplazadas? ¿Cuánta gente sufriendo? ¿Cuánta gente muriendo?”

Sin embargo, Alegre sostuvo que “nosotros somos los que tenemos que construir el futuro y tratar de realizar nuestros sueños. Nadie va a venir a resolvernos los problemas, somos nosotros”.

Finalmente, expresó que “desde aquel lejano médano que dio origen al nombre de este pueblo hasta nuestros días, han pasado muchas cosas lindas y también muchas cosas preocupantes. Debemos ver cómo hacemos para juntarnos, para trabajar en conjunto, para tener un proyecto que abarque a toda la comunidad. Por eso felicitaciones a todos, porque los que están acá son los que han decidido quedarse, los que quieren tener un futuro distinto. El desafío es cómo hacemos para cambiar, el desafío es juntarnos, El desafío es trabajar todos juntos por un futuro mejor”.

La conmemoración incluyó la actuación de los alumnos de la Escuela de Folklore y Tango de la Casa de la Cultura de General Villegas, dirigida por el profesor Gastón Courreges, recientemente nominada al Premio Chúcaro 2025 por la obra La Guerra al Malón.

El acto culminó con el retiro de las banderas de ceremonia y un brindis compartido con torta y vino de honor.

En el marco de los festejos, el domingo 21 se inauguró en la Biblioteca la muestra “Historias escondidas, objetos que nos conectan”, abierta a toda la comunidad.