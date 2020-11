La Caravana y Banderazo Federal del #8N partirá desde el ingreso a Gral. Villegas

Hoy domingo a las 17:00 hs. convocada en nuestra ciudad por Sociedad Rural del Partido de General Villegas, Federación Agraria Argentina Filial Partido de General Villegas, Asociación de Transporte de Cereales y Afines de General Villegas, Ateneo de la Sociedad Rural del Partido de General Villegas y Centro de Acopiadores de Cereales del Noroeste Bonaerense se llevará a cabo otra protesta/movilización bajo el lema “Libertad. Justicia. Constitución”.

A las 16:30 hs. se realizará la concentración de camiones, maquinarias agrícolas y hombres y mujeres de a caballo en el ingreso principal a la ciudad donde se cantará el Himno Nacional y luego se partirá en caravana hacia el centro de la ciudad donde se llevará a cabo la caravana y posterior posible concentración en la plaza principal, expresó Gustavo Britos del Centro de Transportistas.

Desde las entidades convocantes expresaron:

Exigimos Libertad para producir, para ahorrar, para progresar, para comerciar, para desarrollarnos. Reducir los impuestos y bajar el gasto público: ningún país puede crecer si sus ciudadanos son esclavos que trabajan para mantener a políticos caros e ineficientes.

Exigimos Justicia independiente. Reglas claras e iguales para todos. Castigo al que delinque y al corrupto. Rechazamos todo intento de reformar el Poder Judicial, remover jueces e imponer un procurador sin consenso real de todos los espacios políticos. Pedimos a los jueces que las penas sean efectivas y que todos los presos liberados con la excusa del COVID retornen a prisión.

Exigimos respeto irrestricto a la Constitución. Todas las restricciones de circulación y las barreras de acceso a las provincias deben cesar de inmediato. La propiedad es un derecho consagrado por la Constitución, el Estado debe combatir activamente las usurpaciones y todos los funcionarios públicos que participaron de ellas o las apoyaron deben renunciar.

Estas exigencias no son negociables. Si no se cumplen estas condiciones, no hay ninguna posibilidad de recuperación para la economía y la sociedad argentinas. Esta caravana es la manera de hacer llegar el pedido a los funcionarios de los tres poderes.

Por eso, convocamos a todos los ciudadanos de General Villegas que compartan este reclamo a movilizarse en la plaza principal “Conrado Villegas”, el domingo 8 de noviembre a las 17 hs.

Relacionado