General Villegas: allanamiento, detención y secuestro, esta mañana

Desde temprano se observó movimiento policial en una vivienda de la calle Iturbide, en el barrio El Ciclón, frente a las canchas de fútbol; el motivo, un allanamiento por una causa caratulada «Amenazas calificadas», por un hecho ocurrido el pasado 13 de septiembre en el Parque Municipal en el que varias personas habían atacado a golpes otra.

La orden ejecutada había sido impartida por el Juzgado de Garantías N°1 a cargo de la Dra. Anastasia Márquez, con la intervención de la UFI N°1 a cargo del Dr. Cortelezzi; allí se procedió a la detención del imputado, un sujeto mayor de edad y del secuestro de una motocicleta, involucrada en el caso.