Dos villeguenses unen a caballo Cerro Colorado con Tafí del Valle

Esta mañana Eduardo Lazcano y Néstor Gramaccini (Bocha), partieron junto a Roberto Argañaraz, un amigo de ambos, propietario de un hotel de campo en Cerro Colorado.

Alrededor de las 9 horas de hoy partieron con sus caballos con destino a Tafí del Valle, Tucumán.

Esta travesía que realizarán les demandaría unos 20 días aproximadamente, irán haciendo noche en los lugares donde ésta los sorprenda, de la manera más «artesanal» posible.

Cabe destacar, que previamente, como es habitual en ellos, realizaron el recorrido en vehículo para minimizar riesgos, y tener con cierto conocimiento una hoja de ruta establecida.

Anteriormente desde General Villegas cabalgaron hasta Cerro Colorado, donde forjaron una amistad con Roberto.

La organización incluyó además el traslado d elos caballos desde General Villegas hasta Carro Colorado el sábado para emprender hoy esta aventura.