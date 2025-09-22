Germán Polari participó del encuentro que Kicillof tuvo con referentes de Fuerza Patria

Germán Polari, que encabezó la Lista de Fuerza Patria en General Villegas, participó de la reunión que días pasados encabezó el Gobernador bonaerense Axel Kicillof en Ensenada, en el camping del Sindicato de Obras Sanitarias (SOSBA), donde el eje del encuentro fue la campaña de cara al 26 de octubre.

La presencia de Polari destacó la representatividad que la Lista nacional de Fuerza Patria tendrá en el distrito de General Villegas, donde su espacio retuvo dos de las tres bancas puestas en juego entre las que se encuentra la de él. El mandato de Kicillof es militar con firmeza al espacio y sus candidatos llevando como mensaje a la gente que representan el freno a un Gobierno nacional que pretende continuar limitando y retirando los derechos conseguidos especialmente para los más vulnerables.

Del encuentro también participó Jorge Taiana, quien encabeza la Lista de diputados nacionales por el espacio peronista, quien al igual que Kicillof insiste en llevar un mensaje claro d elo que representa Milei y sus candidatos, la pérdida de los derechos adquiridos durante los años anteriores a su Gobierno.