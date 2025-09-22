COLUMNA DE OPINIÓN: «La semana» (VIDEO)

En esta oportunidad el Pastor Pablo San Felipe de la Iglesia Redil de Cristo se refirió en su mensaje a un lapso común, que por tal, no se lo considera o analiza como en esta oportunidad, lo que puede significar un nuevo comienzo respecto al valor que tiene o le damos a la semana.

Esta palabra se dio en el marco del inicio, este 21 de septiembre, de «La semana de la familia», una propuesta que abordará desde diferentes puntos, y actividades, la institución más importante.

Cada semana, este espacio que se encuentra dentro de las columnas de opinión, acerca un mensaje que, más allá del credo de quien lo reciba, tiene por objetivo acompañar en el camino de la superación o el hallazgo de aquello de lo que se está en la búsqueda cuando la vida no no llena o se está dando como se pretende. Es en definitiva, una oportunidad de cambio.