Lo que se tiene que saber de la VTV policial en General Villegas (VIDEO)

Se produjeron cambios en lo que va del año en este trámite en General Villegas, primero fue el nuevo espacio para llevarlo a cabo, luego el verificador titular, lo que obligó a modificar los días y horarios.

Con una importante demanda, y cosas por mejorar estructuralmente, se encuentra funcionando bien. habló con DISTRITO INTERIOR TE VÉ el Secretario de Seguridad, Lusi Plana, área desde la que se gestionó la continuidad de la VTV policial.

Si bien estos cambios llevan un tiempo de implementados aún hay quienes consultan al respecto.