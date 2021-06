Gral. Pinto: «Hoy tenemos el 100% de vacunas para la población inscripta» (VIDEO)

El distrito alcanzó este miércoles al 55,40% de la población objetivo y con la llegada de 3.100 nuevas dosis, la vacunación contra el Covid está garantizada para la totalidad.

A pesar de estar en comparación mejor que distritos vecinos, seguimos teniendo grandes problemas de internación, de muertes en el distrito y el sistema de salud lo está sufriendo.

No se puede hacer frente a esta pandemia de otra manera que no sea con medidas preventivas y principalmente vacunando. El personal de la posta y resto de trabajadores de la salud está haciendo un esfuerzo desmedido, reconoció en nombre de toda la comunidad.

Este es el peor momento desde que comenzó la pandemia en el distrito de General Pinto, remarcó.

Sobre la llegada de las vacunas, confirmó el arribo de las 3.100 dosis, lo que permitirá desde ahora intensificar la vacunación masiva, vacunando desde 280 a 400 personas por día, incluso los sábados y domingos, de acuerdo a la turnera que dispone la Provincia, tanto para 1° como para 2° dosis.

«Este escenario no es para tirar el barbijo al tacho, pero es a mediano plazo la solución al problema, por eso estamos muy esperanzados», remarcó

«General Pinto tiene 6.200 inscriptos para ser vacunados, hoy todos tenemos vacunas para el 100%!.

«Es necesario pasar junio sin mayores inconvenientes para que la gente logre la inmunzación».

Acerca de las disposiciones para atravesar este momento en que el distrito continúa en Fase 2, Zavatarelli sostuvo que «la permanencia de las medidas es necesaria porque no hay forma de controlar este virus si no es controlando la calle, no hay manera de hacerle frente solamente con nuestra estructura sanitaria y nuestro recurso humano. Las restricciones continuarán porque no pienso exponer a los trabajadores de la salud a una situación tan agobiante como la de colapso sanitario, por lo menos por responsabilidad del intendente y de su equipo; si sucede será porque la pandemia nos superó; nadie va a decir que no hicimos nada para evitar ese colapso», concluyó.