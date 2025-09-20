General Villegas: Los Mendocinos se suman a la costumbre de regalar flores amarillas en primavera

Cada 21 de septiembre, Argentina celebra el Día de la Primavera y el Día del Estudiante con una tradición que ganó popularidad en los últimos años: el intercambio de flores amarillas. Este gesto, originado en las redes sociales, se convirtió en un símbolo de afecto que mezcla música, amor y renovación, del que, en el caso de General Villegas, plantería y florería Los Mendocinos, no está ajeno, y despliega una importante logística en este sentido.

Desde hace unos días se observa el movimiento que genera esta tradición; cientos de ramos de flores amarillas son exhibidos luego de armados, muchos de los cuales ya tienen destino, otros, mientras tanto esperan a su comprador.

De este modo por un año más, el comercio ubicado en la esquina de Vieytes y Pringles, responde a la demanda de sus clientes, no solo disponiendo parte de su personal abocado a esta tardea, sino también atendiendo mañana domingo por medio día durante la mañana.

La costumbre surgió a partir de una escena icónica de la telenovela “Floricienta”, emitida en 2004. En el episodio 33, el personaje de Franco, interpretado por Benjamín Rojas, le regala un ramo de flores amarillas a Flor (Florencia Bertotti). La escena resonó entre los espectadores y se transformó en un símbolo de cariño y esperanza para la fecha.

Regalar flores amarillas en primavera: cómo surgió esta costumbre

La tradición de obsequiar flores amarillas el 21 de septiembre se popularizó gracias a la difusión de la canción «Flores Amarillas» en plataformas como TikTok. La melodía, vinculada a la telenovela «Floricienta», inspiró a los jóvenes a adoptar este gesto como expresión de amor, amistad y optimismo.

Las flores amarillas transmiten mensajes de alegría y vitalidad. Su color brillante evoca la luz solar y la energía, mientras que en el contexto primaveral representan nuevos comienzos. Aunque en algunas culturas pueden asociarse con celos, en Argentina predominan las connotaciones positivas de amistad y esperanza.

La nueva serie de Cris Morena «Margarita» reversionó este clásico juvenil para las nuevas generaciones. La nueva canción es interpretada por Mora Bianchi. La producción de Amazon Prime Video ya comenzó las filmaciones de la segunda temporada tras el éxito rotundo de la primera. La historia, según su sinopsis, sigue a una joven hija de Floricienta y verdadera heredera del trono de Krikoragán. Una heroína que en el camino se encuentra a sí misma e ilumina los corazones los demás.