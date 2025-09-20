Los inocentes de la tormenta: varias aves fueron alcanzadas por la intensa pedrada

Con la luz del día los efectos de la tormenta de esta madrugada se hacen visibles, mostrando, como en este caso la peor cara, decenas de pájaros, principalmente palomas se aprecian muertas o heridas en las calles.

Lamentablemente a pesar del dolor que causan estas imágenes, nada se puede hacer contra la naturaleza, como en este ocasión.

A las aves heridas se las puede asistir para aliviar su dolor o intentar que se repongan y sobrevivan, aquellas que se encuentran golpeadas en veredas y plazas.

La violencia de la pedrada fue tal que se pueden apreciar cómo los árboles fueron afectados, observándose en el suelo una gran cantidad de pequeños trozos de ramas, permitiendo tener una idea d ela magnitud del fenómeno.