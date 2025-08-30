Por el pronóstico de lluvias, para la Expo Rural de General Villegas hay que esperar hasta el segundo fin de semana de septiembre (VIDEO)

El sábado pasado, una semana antes de la fecha establecida para la edición 2025 de la Expo Rural organizada por la Sociedad Rural del Partido de General Villegas, se tomó la decisión de postergar la fecha para los días 12, 13 y 14 de septiembre debido al pronóstico de lluvias para el fin de semana actual.

Todo se traslada un par de fines de semana hacia adelante, explicó Daniel Colombo, gerente de la Muestra que fue quien anunció la decisión al tiempo que se emitía un comunicado alusivo.

Hasta el momento, tanto los expositores, como los números de escenario y las diferentes propuestas anunciadas, continúan estando todos activos, por lo tanto el despliegue y las expectativas que se habían generado, continúan intactos.

Para este fin de semana, con la llegada de la tormenta dee Santa Rosa, se esperan unos 100 milímetros entre sábado y domingo, y ráfagas de viento que pueden llegar a alcanzar hasta los 70 kilómetros por hora, lo que generó un Alerta Amarilla por parte del Servicio Meteorológico nacional para esta región del país.