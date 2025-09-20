Tras el fallecimiento de un adolescente y el estado del clima, decidieron postergar los festejos por el Día del Estudiante en General Pinto

«Se reprogramará el festejo del Día de la Primavera y los Estudiantes pactada para este domingo 21 en el Parque Municipal «Martiniano Charras» debido a los hechos de público conocimiento y por las condiciones climáticas que dificultarían el desarrollo de esta jornada.

Próximamente daremos aviso de la nueva fecha».

Con ese comunicado, publicado en las redes del municipio, se puso al tanto a la comunidad d ela decisión tomada esta tarde.

La ciudad no vivió los embates de una tormenta fuerte, pero se esperan lluvias para las próximas horas, además que el agua caída dificulta el normal uso de las instalaciones del parque.

Por otra parte, lo más importante que llevó a esta decisión, fue el fallecimiento de un adolescente de 16 años, que tras un accidente de motos, y lo que parecía una larga y lenta recuperación se produjo su deceso, sumiendo a los vecinos, especialmente a lo sjóvenes en una profunda tristeza. Hoy por la mañana se le dio el último adiós.