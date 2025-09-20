General Villegas: el video que muestra el progreso de la pedrada hasta cubrirlo todo
En la madrugada de este sábado 20 de septiembre General Villegas recibió una fuerte pedrada como hacía mucho tiempo no se observaba.
Causó distintos tipos de daño, pero principalmente se dio en viviendas donde rompió techos, y por la obstrucción de canaletas, el agua ingresó. Las calles tuvieron el lógico anegamiento.
No hubo personas evacuadas.
Este video, enviado por un lector al 3388 672080 (Whatsapp directo con Distrito Interior), muestra cómo las piedras, de tamaño medio a grande iban cubriendo la calle y vereda. La duración del fenómeno se extendió por un lapso aproximado de 10 minutos.