El aero club de General Villegas de celebración por los nuevos pilotos, todos son del distrito

La institución aeronáutica tuvo este miércoles una jornada de logros, ya que varios pilotos lograron su licencia, además de otros logros.

En el caso de la licencia por Piloto Privado, la recibieron

• Miguel Barraco (Coronel Charlone)

• Alejo Heredia (General Villegas)

• Julián Dufour (General Villegas)

Y obtuvo su licencia de Piloto Comercial:

• Mateo Rappetti (General Villegas)

Desde el aero club destacaron que «este importante paso fue posible gracias a la dedicación de nuestros instructores Osvaldo Rodríguez, Benjamín López y Lucas Daniel, quienes guiaron a los nuevos pilotos durante su formación».

El examen fue fiscalizado por el inspector de ANAC, Gustavo Feinberg, garantizando el cumplimiento de todos los estándares de seguridad y profesionalismo que exige la autoridad aeronáutica.

Desde el Aeroclub felicitamos a los flamantes pilotos y les deseamos cielos seguros y muchos éxitos en su camino profesional.