«Nuestra proyecto es trabajar el desarrollo comunitario siempre con la gente y en el territorio, como sabemos hacerlo» (AUDIO)

La Lic. Viviana Baragiotta y el Ing German Polari fueron entrevistados días pasados en FM Peregrina (92.9), donde se refirieron tanto a las propuestas que cada uno tiene para su área; la primera estará a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, y el segundo, de la Jefatura de Gabinete, además de la importancia que tiene el haber sido presentados, junto al resto de los integrantes del Gabinete, como parte de los profesionales que acompañarán a Sol Fernández si resulta electa el domingo 22 de octubre.

«Nosotros hace muchos años que integramos un equipo de trabajo con el que estamos haciendo propuestas y soñando y trabajando en distintas comisiones, en diferentes áreas para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos de General Villegas, de todos, no de un sector», comenzó diciendo Viviana Baragiotta que estaría a cargo de Desarrollo Social ante un eventual Gobierno de Sol Fernandez.

En la charla surgió el nombre de Sofía Mackay, con quien Baragiotta trabajaría en conjunto; de hecho, el spot de campaña las muestra juntas anunciando sus propuestas.

Mackay en una oportunidad anterior se refirió a lo abarcativo del programa del equipo que integraría, dejando de lado aquello que en el imaginario colectivo existe respecto a las personas o los sectores a los que alcanzarían los planes del Gobierno de Sol Fernández, explicando que no hay un sector sino que todos los sectores están incluídos.

En ese sentido la Licenciada Baragiotta dijo que Sofía Mackay quien trabajaría no solo en la restitución de derechos sino la inclusión y la promoción de derechos, habiendo generado propuestas para toda la población.

«Nuestra idea es que nadie quede por fuera de las propuestas que tenemos, infancia, niñez, adolescencia, adultos mayores, personas con discapacidad, todos están incluídos sin distinción de clases sociales u otras características».

Adelantó que tienen proyectada la puesta en funcionamiento de un equipo itinerante que pondrá en valor la salud mental. Éste, aclaró, estará en constante movimiento, teniendo en cuenta que la salud tiene momentos en que «flaquea (sic)», las personas no están de manera permanente afectadas; por eso este equipo recorrerá todo el distrito promocionando, atendiendo y difundiendo la salud mental. Remarcó a su vez que este proyecto no incluye solo a las personas de bajos recursos

«Uno asocia la salud pública con los sectores más vulnerables y nuestra idea es la inclusión, y la inclusión es trabajar con todos los sectores que componemos la sociedad».

«La mirada que tiene nuestro proyecto no es hacer ni beneficencia, ni asistencialismo, sino acompañar a las personas a transitar por las situaciones que en determinado momento los aquejan, luego brindar herramientas y capacitación para que puedan desenvolverse y no necesiten del Estado de manera permanente».

La posible futura funcionaria explicó que explotarían la potencialidad de cada persona a la que se le brinde apoyo, ubicándola o poniéndola a cumplir con una tarea de acuerdo a sus capacidades para desenvolverse, realizando una contraprestación durante el tiempo que esté necesitando el acompañamiento del Estado; considerando que de ese modo, poniendo en valor esa potencialidad le resultará a la persona más fácil insertarse en el mercado laboral tanto público o privado.

«Cuando Sol pensó su equipo de trabajo, lo hizo jerarquizando las distintas áreas que tiene el municipio, dando por entendido que cada persona que integra el Gabinete anunciado oportunamente es idónea en el cargo que ostenta.

Germán Polari, que sería el Jefe de Gabinete, consideró importante la decisión de la candidata a intendente de Unión por la Patria de presentar a la sociedad quienes integran el equipo el trabajo que la acompaña para asumir la conducción del Gobierno en caso de resultar electa el próximo 22 de octubre.

Al igual que Viviana Baragiotta destacó la importancia de personas formadas, con un programa que se puede dar a conocer, que es lo que general Villegas requiere en esta etapa en la que, mencionó, necesita ponerse de pie (en muchos sentidos).

«Sol no está sola en esta tarea titánica», enfatizó Polari, que además dijo que sería importante discutir con el resto de los candidatos si tuvieran el equipo y las propuestas para asumir como sucede con quien sería la primera mujer en conducir el destino del distrito de General Villegas.

Sobre Sol Fernández Baragiotta quien aclaró que está junto a ella desde hace años, dijo que lo hace porque reconoce la capacidad que tiene la candidata a intendente, que es una mujer con mucho empuje, con muchas propuestas y la capacidad de motivarte a realizar las ideas que le acercás, te acompaña y brinda la libertad de poder hacerlo, por lo tanto, ¿cómo no estar al lado de ella?, se preguntó.

Baragiotta fue concejal del Frente para la Victoria cuando el intendente de General Villegas era Gilberto Alegre, hoy candidato a ese cargo por Juntos por el Cambio; al ser consultada por eso, simplemente reconoció el espacio en el que se encontraba, resultando el mismo en el que está actualmente, sin palabras, respondiendo que no fue ella la que se corrió.

«Yo creo absoluta y totalmente en Sol Fernández; si vos me preguntas cuál es la manera para lograr los objetivos y mejorar la calidad de vida de todos los villeguenses, te digo la respuesta es Sol Fernandez».

Polari que coincidió con los dichos, agregó que le suelen adjudicar a la candidata la falta de gestión municipal, la que está totalmente compensada por las múltiples gestiones realizadas por ella y su equipo, el que además está conformado con los mejores de gestiones anteriores.

«Esas personas (por los más experimentados), nos van a acompañar a los más jóvenes que venimos asumiendo distintas responsabilidades, los que no solamente pretendemos ser el presente, sino el futuro de General Villegas, para que si somos elegidos, al asumir el 10 de diciembre no tengamos que esperar seis meses o mas como les sucedió a la Gestión actual para aprender a usar «la botonera» del municipio. No será así, nosotros vamos a estar en control total de la Municipalidad a partir de los primeros días de trabajo. Eso es lo que quisimos mostrar a la comunidad cuando presentamos nuestro equipo. Mostramos juventud, mostramos profesionalismo y también experiencia en todos los sentidos».

Escuchá la entrevista completa

