General Villegas: corte programado de agua potable por mantenimiento en la planta

ABSA informa que hoy, jueves 18 desde de las 3:00 horas, se realizan trabajos de mantenimiento en la Planta de Ósmosis Inversa de General Villegas.

Las tareas consisten en la limpieza química de los filtros y mantenimiento general, y son parte del procedimiento preventivo de las membranas, para optimizar y mejorar el funcionamiento del establecimiento potabilizador.

Durante el lapso de trabajo, que puede prolongarse por 24 horas, la producción de la Planta se reducirá y el caudal de agua será complementado por la producción de las perforaciones de la localidad, pudiendo generar sabor salobre.

Por tal motivo, solicitamos a las personas usuarias limitar su uso para hidratación, evitando tareas no esenciales.