Destruída: la Ruta 33 entre Piedritas y Cañada Seca y desde General Villegas hasta América (VIDEO)

La Ruta 33 en dos tramos cercanos a General Villegas luce intransitable, peligrosamente intransitable.

Las imágenes que la muestran se repiten tanto como las quejas, que por el momento no tienen respuesta, y las que han habido, apenas unos baches tapados, como es el caso del alteo de La Elisa, entre General Villegas y América está destruído.

En otro momento instituciones, sobre todo ligadas al campo, levantaron su voz y fue repavimentado un tramo, con el cambio de Gobierno todo quedó paralizado, y a pesar del estado preocupante, el silencio es absoluto, de todos los ámbitos, menos el de la gente que la padece (a la ruta).

