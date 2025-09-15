Preocupación en General Villegas por la inundación de campos y caminos en la zona de Pichincha

El intendente Gilberto Alegre manifestó su preocupación ante una reciente situación que se está dando en un sector del distrito que afecta principalmente la localidad de Pichincha y alrededores, la zona del Partido de General Villegas más cercana a la laguna La Picasa.

Es reciente, expresó el mandatario municipal en una entrevista en el programa Las Cosas por el Aire que conduce Fernando Cisarello, agregando que la situación se ve agravada por las obras realizadas de manera privada dentro de un campo de unas 5.000 hectáreas que saca el agua de lagunas internas encadenadas, hacia la calle, inundando a otros productores, incluso caminos, dejándolos totalmente tapados.

Los trabajos que han requerido un importante despliegue e inversión, no habían sido notificados a la Municipalidad como corresponde. El Estado local tomó conocimiento a partir de las denuncias de los vecinos y damnificados, varios de los cuales se encuentran en proceso de iniciar juicios.

El municipio está en contacto con la Dirección de Hidráulica de la Provincia que desconoce por completo la obra, que por otra parte fue dirigida por ex ingeniero del ente provincial, que asegura tener la autorización de Hidráulica. A esto se le suma que parte de las canalizaciones alcanzan áreas que son jurisdicción del municipio como la calle, la que han tomado buena parte y realizado un canal.

Estamos ante un serio problema que ya nos ocupa, dijo Alegre, quien por lo reciente del caso, pudo brindar como información lo detallado anteriormente.