La Escuela Agropecuaria potencia la venta de quesos que se suma a la de los sachet de leche en General Villegas

Los alumnos de la Escuela Profesional Secundaria, una rama dentro del establecimiento educativo agropecuario destinado a que continúen sus estudios aquellos jóvenes que habían abandonado los estudios, anunciaron este lunes la venta de quesos sardo.

Si bien la venta de este producto no estaba interrumpida, el stock era limitado; a partir del aumento de unidades disponibles, consecuencia de una mejor organización, pueden promocionarlos.

Así es como se pueden adquirir a $ 16.000 el kilo. Cada queso pesa aproximadamente 2,5 kilos.