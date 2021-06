La historia detrás de la foto descubierta el Día del Bombero que emocionó a todos en General Pinto

Esta foto, tiene como protagonista a un niño de General Pinto, ciudad en la que fue inmortalizado este momento.

Era octubre del año 2019 en el marco del 150° Aniversario de la ciudad.

Los Bomberos Voluntarios al igual que tantas otras entidades formaron parte del desfile cívico por la Avenida Mitre, arteria principal.

En la imagen originalmente fue tomada a la bombera Soraya Koonstra, por Natalia Moreno, pareja de su papá quien, al igual que la mayoría no había reparado en el detalle del segundo plano, que luego de casi 2 años pasó a ocupar el primero.

Natalia publicó hoy en una red social la imagen y fue Patricia Buldorini, ex profesora de Andrea Navarrete, la mamá de Enrique Perugini, el niño de la veña quien lo advirtió.

Hasta ese momento, todo había sido virtual.

Andrea movilizada por la emoción y el orgullo, en ese orden, la compartió en su perfil con la inscripción: “Y de repente.. me encuentro con esta foto en face!. Y me quedo sin palabras, con los ojos llenos de lágrimas y con el corazón explotando de orgullo!”.

Eso motivó que los vecinos se acercaran a saludarlo y felicitarlo, de cuerpo presenta, superando la virtualidad, por la acción que acababan de conocer Enrique había tenido.

Enrique es un admirador de los bomberos y la Policía a quienes reconoce por su entrega como héroes; su hermano menor también, tanto que en breve cumplirá el más pequeño 4 años y la torta tendrá detalles de bomberos, nos cuenta su mamá.

Este 2 de junio ambos realizaron dibujos alusivos para decorar la casa que se encuentra en el acceso principal a Pinto, por lo que al oír la sirena, suponiendo que el servicio será hacia la ruta y los bomberos pasarán por allí, no dudan en salir a la vereda para “honrarlos”.

Por todo esto no fue un día más para ellos y el resto de la familia que no salen del asombro por la repercusión de esa imagen. Tardó casi 2 años en hacerse visible a este nivel; como un exótico fruto que requiere de cierto tiempo para madurar pero al final su sabor es incomparable; así sucedió con este gesto que emociona, despierta admiración y como otras cosas en medio del caos en el que vivimos, a veces amplificado, no todo está perdido.