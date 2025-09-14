Arbas Hnos. sorprendió en la Expo con un stand que muestra como se está expandiendo la firma (VIDEO)

José Arbas, el vocero de la familia que trabaja más unida que nunca, hizo ayer por la tarde un repaso de los desafíos, todos nuevos, en los que se encuentran en este momento. La reciente incorporación de las herramientas Einhell, que en el stand ocupa un lugar preponderante, la inminente inauguración del Arbas Aceros sobre la Ruta 188, lo que los está obligando un importante cambio en el manejo y la organización.

Este desafío no los distrae, por el contrario, los llevó a compartir con la gente estos pasos, como siempre seguros, que dan pensando en el cliente, y fue por ellos, que decidieron decir presente en esta edición de la Expo Rural.

Hoy domingo en que se despide la llamada Fiesta del campo y la ciudad, la empresa que articula perfectamente con ambas, es una interesante posibilidad para conocer y probar sus diferentes propuestas que van desde herramientas tecnológicas hasta ropa y calzado de seguridad.