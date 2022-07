La oposición logró la modificación de la Ordenanza que otorgará dinero municipal extra a los Bomberos Voluntarios del distrito (AUDIO)

En el mes de enero de 2022 el bloque de Villegas Avanza había presentado el Proyecto que pudo ser tratado, luego de algunos cambios en su redacción y de varios intentos, en la última sesión ordinaria del pasado jueves.

Esta Ordenanza, la N° 4557/8, junto a la de licencia por violencia de género para el personal municipal y la beca al transporte para estudiantes de los pueblos del distrito que estudian una carrera terciaria o universitaria en la ciudad cabecera y viajan para cursar (ambas aprobadas por unanimidad), concentraban la atención por sobre el resto de los temas que formaban el Orden del Día.

El de Villegas Avanza especialmente, requirió de la unión de la oposición para lograr el objetivo de torcer el destino que pretendió darle el oficialismo de volverlo a Comisión para «mejorarlo».

El Proyecto pretende modificar el Artículo 1 de la Ordenanza vigente segmentando lo que hoy va exclusivamente a Policía con Defensa Civil y Bomberos, tal como publicara Distrito Interior días pasados y se puede apreciar en el audio del tratamiento completo al pie de la nota.

En el recinto estuvieron presentes integrantes de algunas comisiones de bomberos del Partido, entre los que se encontraban los de la ciudad cabecera, quienes al finalizar la votación no disimularon su sorpresa por el planteo del bloque de Juntos, lo que puede haber significado un adelanto de la actitud que adopte el intendente.

Es decir que, teniendo en cuenta que el primer mandatario tiene la facultad de vetar la ordenanza dentro de los próximos 10 días, no está dicha la última palabra, si se tiene en cuenta que el bloque que lo representa es de algún modo su voz (más allá d elas diferencias políticas que mantiene con algunos de los miembros).

La concejal Claudia Esain que fue la voz de Campana en la sesión para este tratamiento, dijo que el Proyecto tiene algunos problemas de forma, lo que lo convertía en difícil de acompañar, dando como ejemplo la necesidad de llamar a los Mayores Contribuyentes para que acompañen la modificación pretendida.

Del mismo modo se desfinanciaría al área Seguridad afectando directamente el aporte actual a la Policía Comunal en sus diferentes áreas, comisaría local, Patrulla Rural, Científica, DDI, entre otras, a las que se les suministra el combustible, reparación de móviles, etc. Tal situación fue considerada por la edil como injusta, teniendo en cuenta que al área que conduce el ex comisario Rubén Rojo la Municipalidad le está destinando una importante inversión con la toma de nuevos agentes municipales, la colocación de cámaras de seguridad y «lomos de burro», sin que ello signifique que no se acompañe financieramente a los cuarteles de bomberos.

Aunque reconoció que no se está a la altura de los requerimientos que éstos tienen, sí se les aporta, al de General Villegas, los cuatro cuarteleros que cumplen con la Guardia las 24 horas, los 365 días del año. Durante la semana sobre el particular había trascendido, justamente de boca de un concejal del bloque Juntos, que la aprobación de la Ordenanza podría poner en riesgo la continuidad de esa contribución, lo que, siempre por lo bajo, generó malestar porque fue tomado en algunos casos como una amenaza.

A su vez, Esain fue determinante al reconocer que esta pretensión de la oposición surge «porque el Ejecutivo de hoy no apoya a las instituciones como debiera».

Aún así, sostuvo, no debería ser aprobado esa noche sino hasta que se logre un acuerdo de partes en la que intervendría Legales del municipio, para lo que habría plazo hasta el mes de noviembre, dado que entrará en vigencia con el Presupuesto del 2023 y evitaría circunscribir la Ordenanza a la Gestión de su espacio.

La respuesta por parte de la concejal Analía Balaudo, una de las autoras del Proyecto, fue un NO.

El plazo que solicitó su par hacia adelante es prácticamente el tiempo transcurrido desde su presentación el 24 de marzo de este año, fecha desde la que no hubo tratamiento, sin embargo lograron acordar con el resto de la oposición.

Balaudo refirió también que la modificación contempla además a Defensa Civil de la que éstos son parte, de hecho, explicó, cuando hay catástrofes los que siempre están son los voluntarios. Defensa Civil no aparece en la Ordenanza a modificar como destinataria de fondos.

Yendo más allá, dijo que el planteo surge luego del análisis de la última Rendición de Cuentas, en la que encontraron un detalle al que aún no le encuentran explicación, y es cómo los móviles policiales han gastado tanto dinero en combustible, «150 veces daba vueltas al Partido una comisaría en un año para demostrar los $9.000.000 que gastaba durante un año en combustible», ejemplificó y agregó sobre el mantenimiento y reparación de móviles que «deberían cuidar más y evitar que se rompan tanto y ajustar, también, en lo que hacen».

De este modo Policía tiene el apoyo, sin embargo Bomberos está sujeto al pedido constante de apoyo. De los 7 cuarteles en el distrito, 5 recibieron algún tipo de apoyo, continuó denunciando que «cuando hay algo que no le gusta al Ejecutivo de turno le quitan el apoyo. No podemos ser hipócritas y no reconocer esa parte».

Bomberos Voluntarios es una de las pocas organizaciones que tiene el respeto de toda la comunidad pero pareciera que eso no es relevante, concluyó luego de confirmar que se daría tratamiento y aprobaría, como finalmente sucedió.

Como dato, al concluir la votación, los representantes bomberiles sellaron la nota con un aplauso; luego algunos se retiraron de

Audio del tratamiento

