Milenaria, agencia Chevrolet, también apuesta fuerte a las ventas en la Expo de General Villegas (VIDEO)

Jorge Recher es uno de los agentes de venta de la firma que además de estar presente en la Expo, tiene concesionaria en la ciudad cabecera. Este detalle mejora considerablemente las opciones de compra para clientes o futuros clientes.

Recher explicó las bonificaciones dispuestas especialmente para esta Exposición comercial organizada por la Sociedad Rural a las que resulta fácil acceder. Se hace extensiva la invitación a todos, no tienen que estar interesados en una nueva unidad, porque el solo hecho de que nos visiten, les otorga la posibilidad de participar por sorteos de merchandising de la marca.

Una de las mayores atracciones en el stand es, sin dudas, la nueva Silverado en una versión deportiva, cuyo color, el azul, además le otorga una presencia que es una atracción inevitable.

«Si la idea es saltar a una pick up, iniciar con un cero kilómetro; acá estamos esperándolos para que puedan concretar ese sueño», concluyó.