General Villegas: un hombre fue hallado sin vida en el interior de un local donde funcionó un bar

Esta mañana el cuerpo de una persona sin vida fue hallado dentro de un inmueble ubicado en la calle Berutti, casi esquina Saavedra de General Villegas.

La víctima, de 70 años, fue encontrada hoy, en condiciones que no trascendieron, pero de acuerdo a lo informado por la autoridad policial. La principal hipótesis es que se trataría de una decisión personal.

En estos momentos, luego de la constatación del fallecimiento, personal policial se encuentra en el lugar.

Hasta hace un tiempo funcionó allí un bar de barrio.