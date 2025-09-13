Discursos cargados de realismo que incomodaron (un poco) en la apertura de la Expo Rural de General Villegas VIDEO)

Fueron cuatro los oradores en la apertura de la Expo Rural de General Villegas; no hubo pases de facturas, ni chicanas, simplemente realismo y se le quitó el tono romántico de este tipo de momentos en acontecimientos de esta naturaleza; sin embargo, la presencia de una autoridad provincial, vinculada a la agroindustria tal el caso de Manuel Martín, Vice Jefe de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Agrario, hace pensar que fue una oportunidad para plantearle la realidad del distrito por sus carencias de infraestructura, que seguramente limitan la instalación de industrias o el inicio de nuevos emprendimientos empresariales, que en muchos casos, como la posible fábrica de bioetanol, requiere de la quita de Ingresos Brutos para su construcción.

Lo acontecido es una clara muestra del potencial que existe en el Partido de General Villegas, el que no es mirado con la consideración de lo que su tierra produce para las arcas del Estado provincial que concentra los gastos en el conurbano principalmente; palabras más, palabras menos, por esa senda fue el mensaje del intendente. Resta que Martín lo eleve a quien corresponda y los sueños comiencen a hacerse realidad.