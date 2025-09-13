Discursos cargados de realismo que incomodaron (un poco) en la apertura de la Expo Rural de General Villegas VIDEO)
Fueron cuatro los oradores en la apertura de la Expo Rural de General Villegas; no hubo pases de facturas, ni chicanas, simplemente realismo y se le quitó el tono romántico de este tipo de momentos en acontecimientos de esta naturaleza; sin embargo, la presencia de una autoridad provincial, vinculada a la agroindustria tal el caso de Manuel Martín, Vice Jefe de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Agrario, hace pensar que fue una oportunidad para plantearle la realidad del distrito por sus carencias de infraestructura, que seguramente limitan la instalación de industrias o el inicio de nuevos emprendimientos empresariales, que en muchos casos, como la posible fábrica de bioetanol, requiere de la quita de Ingresos Brutos para su construcción.
Lo acontecido es una clara muestra del potencial que existe en el Partido de General Villegas, el que no es mirado con la consideración de lo que su tierra produce para las arcas del Estado provincial que concentra los gastos en el conurbano principalmente; palabras más, palabras menos, por esa senda fue el mensaje del intendente. Resta que Martín lo eleve a quien corresponda y los sueños comiencen a hacerse realidad.
Piden la quita de los ngreso bruto pero a los empleados le pagan miseria con pesos, ellos exportacion cobran en dólares y llevarn los activos a países vecinos por eso no entran dólares al banco central y no le importa el país o no se acuerdan cuando peron hicieron los primeros tractores y lo compraban más baratos q los importados
Hola no había escuchado a los 4 oradores de la apertura de la expo rural me gusta mucho escuchar a esta gente joven bien encasillados en su oratoria ,y me gusta mucho cuando se dice compo pueblos por y biseversa es la manera en mi parecer el un con el otro tirando para el mismo lado, en lo que respecta al discurso del intendente gilberto muy aceptado en su palabras .,es mi opinión
Que Manuel martin como vice jefe del ministro de desarrollo agrario diga que los caminos están en mal estado por culpa de la baja de coparticipación, que se necesitan mas escuelas publicas y que el crecimiento comercial necesita de obras publicas, denota un mensaje politico muy claro. (peronismo).
Con respecto a los dichos del intendente: Realizar estos consorcios es la manera correcta de ejecutar estas obras. pero no entiendo la parte en que critica la manera de gestionar los fondos de la provincia, al mismo tiempo que representa en elecciones la fuerza política que implementa ese manejo??? Critica la implementación de impuestos cuando representa políticamente al movimiento que los impone???.
Es increíble y pasa por la poca memoria de la gente y la necesidad que tienen que le digan lo que quieren escuchar… Una vez mas el intendente critica el modelo que representa y promete y/o propene cambios o acciones que dependen solo del gobierno provincial