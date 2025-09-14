Con el villeguense Joaquín Gallego entre los convocados, Argentina debuta en el Mundial de vóley frente a Finlandia

El inicio de la 21ª edición de la Copa del Mundo de vóley en Filipinas marca un nuevo capítulo para la selección argentina. El primer compromiso de la Albiceleste es ante Finlandia en el marco del Grupo C, que también integran Francia y Corea del Sur.

Posteriormente, el lunes 15 de septiembre, el equipo enfrentará a Corea del Sur en el mismo horario, mientras que el cierre de la fase inicial será el sábado 20 a las 7 frente a Francia.

La presente edición del certamen introduce una modificación relevante en su formato: a partir de ahora, la Copa del Mundo se disputará cada dos años y contará con la participación de 32 selecciones, distribuidas en ocho grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona accederán directamente a los octavos de final.

Entre los convocados figura el villenense Joaquín Gallego:

ARMADORES: Matías Sánchez, Luciano De Cecco y Matías Giraudo

OPUESTOS: Pablo Kukartsev y Germán Gómez

RECEPTORES PUNTA: Luciano Palonsky, Luciano Vicentin, Jan Martínez, Manuel Armoa e Ignacio Luengas

CENTRALES: Agustín Loser, Nicolás Zerba, Joaquín Gallego y Gustavo Maciel*

LÍBERO: Santiago Danani

Argentina llega al torneo tras haber conquistado el Memorial Wagner en Polonia, donde superó a potencias como el anfitrión, Serbia y Brasil. Este logro reciente, aunque precedido por una derrota en el último amistoso ante el conjunto brasileño, ha reforzado la confianza del equipo dirigido por Marcelo Méndez de cara a su debut mundialista.

El encuentro inaugural para el seleccionado nacional, que se disputa en el Coliseo Smart Araneta se puede seguir a través de DSports y Volleyballworld.