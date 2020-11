«Fue un antes y un después y hoy solamente quiero disfrutar la vida», sostuvo el villeguense al que el Covid lo puso al borde de la muerte (AUDIO)

Jorge Cestassi (el segundo desde la derecha) está dado de alta, cursando una recuperación lenta, aunque sostenida. Este sábado por primera vez habló públicamente de lo vivido, lo hizo en el programa Las Cosas por el Aire que se emite todos los sábados en FM Peregrina (92,9), teniendo en cuenta que hubo momentos en que su pronóstico fue reservado, muy grave.

Audio completo de la nota

Consultado acerca de lo que el Covid significó y dejó, sabiendo lo abarcativo que el impacto ha sido, dijo que uno siempre cree que nunca le va a pasar y él era uno de esos; tanto que en su inconsciente sostenía que no le ocurriría, por eso sugirió no subestimar la enfermedad, de la que dijo no desearle esta experiencia ni a su peor enemigo.

«Fue un antes y un después y hoy solamente quiero disfrutar la vida, a todo lo demás no le daré el lugar que antes le daba», expresó, refiriéndose al orden de prioridad que el trabajo tenía por sobre la familia, por ejemplo.

Cestassi es propietario de un transporte de camiones por lo tanto el permanente contacto con la gente pudo haber derivado en el contagio, aunque no tiene la certeza que haya sido de ese modo. Lo atribuye con seguridad a su exceso de confianza y descuido al no utilizar los elementos de protección, el distanciamiento, etc.

Los primeros síntomas los tuvo un día de mucho calor en el que salió a correr, alrededor de las 13:30 horas: Sintió que el cuerpo «se le plantó», no tenía aire, le faltaba reacción, al regresar se duchó y comenzó a tener fiebre. Su error, reconoció, fue automedicarse creyendo que se trataba de una gripe convencional.

Las horas posteriores no mejoraron y la fiebre fue en aumento alcanzando los 40 grados, hasta que pasados dos días lograron convencerlo que debía realizar la consulta con el médico.

Hasta el momento su caso ha sido el más grave desde el inicio de la pandemia; incluso, además de estar intubado y ser colocado en diferentes posiciones propias de enfermos graves de Covid, fue tratado con plasma hiperinmune. De su cuadro extremo no tuvo conocimiento hasta superarlo, por eso reflexionó que los que sufren, son los que están afuera, insistiendo en la importancia que se le debe dar a la enfermedad.

Actualmente sigue sintiéndose fatigado por momentos, perdió alrededor de 15 kilos y por momentos tose, propio de lo vivido durante la estadía en la UTI y fue un proceso difícil volver a caminar por el estado de debilidad en el que se encontraba.

Al igual que Luis Alvarez (Luisa) otro de los pacientes que pasó por un cuadro delicado al contraer la enfermedad, Cestassi aseguró que el encierro, solo, en una habitación a la que nadie, salvo el personal de salud con extremas limitaciones y en escasas oportunidades, puede ingresar, es una de las cosas más duras que tiene esta enfermedad.

«Cuando estás solo en una habitación, se te vienen un montón de cosas encima que te hacen reflexionar sobre lo que hiciste bien o mal; es muy angustiante. En lo personal lloré mucho. La enfermedad te produce una especie de depresión. Estar solo en una habitación sin tener con quien poder hablar es lo peor que te puede pasar».

«Lo que más valoro hoy es la familia», resaltó emocionado.

Ruben Cestassi no dejó pasar en cada oportunidad que tuvo de mencionar lo importante que resulta cuidarse, respetar las recomendaciones y sobre todo no subestimar a una enfermedad que puede, de manera extrema quitarnos la vida; dejarnos secuelas físicas y emocionales muy profundas. Simplemente se debe ser responsable.

