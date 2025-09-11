General Villegas: la cooperadora del hospital sumó una nueva inversión

La Cooperadora informó la compra de nueva cartelería para el acceso por Guardia, lo que permitirá una mejor identificación del ingreso para todos los vecinos.

Al mismo tiempo gradeció al área de mantenimiento por la colocación, realizada de manera rápida y eficiente.

Finalmente agrsdeció ñ a la comunidad por su apoyo y confianza, que hacen posible estos avances y motivan a seguir trabajando por un hospital más accesible y seguro