Sentido homenaje a Gustavo Francucci, Josefina Panadeiro y otros educadores en el Día del Docente (VIDEO)

Fueron dos de los docentes fallecidos este año a los que hoy en el cementerio local, en el monolito que UDEB cuenta en el lugar, se los recordó.

También fueron homenajeados: Analía Martín,Lady Reta, Nilda Riopedre, Hilda Rodriguez, Juan González, Hortensia Sesna y Karina Pratto.

Sus partidas impactan de manera fuerte, dado que se trata de partidas tempranas e inesperadas. Distrito Interior registró las palabras de Miriam Santiago, integrante de la Comisión Directiva de UDEB y de Guillermo Tirone, presidente del mismo gremio, que pidió por cuestiones personales, hacer referencia a su «hermano» Gustavo Francucci.

Primó la emoción y el profundo dolor ante varios docentes que dejaron este plano, con el agregado de estas dos partidas sin explicación.