URGENTE: 5 allanamientos en General Villegas y Piedritas

Desde las primeras horas de esta mañana personal de la Policía Comunal, conjuntamente con Seguridad Vial, la Guardia Urbana, GTO, DDI, llevan a cabo 5 allanamientos, 4 en la ciudad cabecera y el restante en Piedritas.

Los mismos se dan en el marco de un robo agravado, ocurrido tiempo atrás en la Ruta 188, sitio en el que le sustraen a un joven de América una moto. En la causa interviene la UFI N°6 a cargo del Dr. Fabio Arcomano. AMPLIAREMOS