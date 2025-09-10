Acto Día del Maestro en Villegas: “El futuro de la patria siempre estuvo ligado a la educación”

En la mañana de este miércoles, la comunidad educativa de General Villegas celebró el Día del Maestro con un emotivo acto en la Escuela Primaria N°1 “Domingo Faustino Sarmiento”, que contó con la presencia de autoridades municipales, educativas, docentes, estudiantes y familias.

El homenaje comenzó con palabras alusivas a la figura de Domingo Faustino Sarmiento, padre del aula, y se extendió en un reconocimiento sentido al rol de los docentes en la construcción de futuro.

El inspector Jefe Regional, Gerardo Chichiri, destacó que “hoy es un día de celebración porque tenemos en cada institución a personas que trabajan, que tienen vocación, que se esfuerzan y que, por sobre todo, aman. Los docentes no solo transmiten conocimientos, también transmiten valores. Esa formación casi artesanal, día a día, es la que modela a las nuevas generaciones de ciudadanos que nos sucederán. El valor del docente es insustituible.”

Por su parte, la inspectora Jefe Distrital, Susana Garat, remarcó la esperanza que encierra la tarea de los maestros, a quienes definió como “aquellos cuyo oficio siempre es futuro” y agregó que “cada clase puede cambiar un destino, cada gesto o palabra dejar una huella profunda y significativa. Enseñar no es un acto solitario: es una tarea colectiva, una red de lazos que sostiene y da sentido. Celebramos un oficio de esperanza activa, que cree de verdad en el poder transformador de la educación”.

La directora de la Escuela N°1, Patricia Matilla, apeló a la memoria de Sarmiento al afirmar que “no pienso en el prócer de mármol, frío y lejano, sino en el hombre, en ese ser humano que hoy nos haría tanta falta. Sarmiento estaría aquí para recordarnos que la escuela no puede ser campo de batalla, porque la educación no admite bandos. Su luz nos ayudaría a seguir construyendo, con entrega y compromiso, la patria grande que soñó.”

Finalmente, el intendente municipal, Gilberto Alegre, cerró los discursos con palabras de reconocimiento y reflexión: “Rendimos homenaje a Sarmiento y en él reconocemos a cada docente, porque el futuro de la patria siempre estuvo ligado a la educación. La tarea de los maestros es inmensa: no solo enseñan conocimientos, también transmiten valores. Por eso debemos acompañarlos, junto a las familias, en la difícil pero noble misión de formar ciudadanos de bien.”

Alegre también compartió un recuerdo personal de su paso por la misma institución al afirmar que “yo soy alumno de esta escuela, recuerdo cada uno de los pasillos, cada una de las aulas, dónde estuve, recuerdo cómo era este patio. Eso nunca se olvida, y debemos recordarlo siempre con un cariño enorme hacia la escuela y hacia los docentes que nos hicieron gente de bien.”

En un mensaje directo a las familias y a la comunidad, señaló que “los límites no se ponen con violencia, se ponen con educación y con formación. Educación es la escuela, formación también es la familia. Si queremos un futuro mejor, debemos acompañar a nuestros docentes y enseñar a nuestros hijos a respetar, a valorar al otro y a construir juntos una sociedad distinta.”

Con emoción, respeto y gratitud, los alumnos llevaron a cabo una muy emotiva representación, tras lo cual, el acto concluyó con un fuerte aplauso a los docentes, verdaderos protagonistas de la jornada y artífices cotidianos de una sociedad mejor.