Demarcan la ruta entre Piedritas y Charlone

El tramo del camino asfaltado entre las localidades de Piedritas, desde la Ruta 33 hasta Coronel Charlone, está siendo demarcado esta mañana.

La ruta, que es en realidad un camino provincial asfaltado ha cobrado especial relevancia luego de la culminación del tramo de la Ruta 26 que va desde Buchardo, en la provincia de Córdoba, hasta el limite con la de Buenos Aires, en Coronel Charlone.

Un equipo de Vialidad provincial iniciaba hoy con los trabajos.

Para hacernos llegar tu noticia escribimos al 3388 672080 (WhatsApp directo con Distrito Interior)