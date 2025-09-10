General Villegas: tras el último recuento, La Libertad Avanza se queda con los tres consejeros escolares

El triunfo del espacio libertario sobre SOMOS Buenos Aires (el oficialismo), Fuerza Patria y Es con vos, es con nosotros, le da una a éste un consejero más; así lo confirmó a Distrito Interior la senadora provincial electa, Analía Balaudo.

Esta tarde en el recuento y análisis final se determinó que la Libertad Avanza se queda con las tres bancas que se pusieron en juego en estas elecciones.

De este modo, Adriana Galliano, primera candidata a consejera escolar por SOMOS que se presumía había sido electa, se queda sin ese lugar.

Los salientes, todos pertenecientes al peronismo/kirchnerismo son Patricia Noia, Gustavo Salvia y Nadia Morales, que había reemplazado a Gustavo Francucci tras su fallecimiento.

Los nuevos consejeros son Diego Herrera, Lorena García y César Bustamante.

En líneas generales la cantidad de votos en concepto de remanente obtenidos por cada fuerza política fue determinante en este caso, La Libertad Avanza logró de manera pura los tres concejales, SOMOS el tercero por el remanente, lo mismo que el segundo de Fuerza Patria; dada esta ecuación, «los violetas» logran el cien por ciento de las bancas.

Pero no todo queda en este detalle, el 10 de diciembre, fecha en que asumen, queda determinar la presidencia, hoy en manos del oficialismo. Si bien La Libertad Avanza fue la ganadora en estas legislativas, el porcentaje obtenido por la actual conducción fue mayor, por lo que puede ser un factor de peso a la hora de negociar la presidencia.