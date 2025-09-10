En General Villegas SOMOS apelará el resultado luego de haber detectado diferencias entre los telegramas enviados y publicados

En las últimas horas del día de ayer martes, se conoció la noticia que La LIbertad Avanza había obtenido finalmente los tres consejeros escolares en juego, y no dos, como se anunció en un principio.

En el conteo final, la senadora electa Analía Balaudo, quien confirmó a Distrito Interior la noticia, determinó esta ecuación. Los votos obtenidos, que le permitieron tres concejales puros, es decir sin que sea a lguno de ellos producto del remanente de sufragios, le otorgaba la tercera banca en el Consejo Escolar.

Tras la publicación, Alejo Arias, integrante del equipo de trabajo de SOMOS, explicó a nuestro medio que, también en un repaso final de los votos, y observando las planillas existentes, habían detectado que en algunos casos, en mesas del distrito hay observaciones, tal la 56 de Banderaló donde solo aparecen los votos de Fuerza Patria, y no los de SOMOS que había conseguido 45, y LLA 35.

En la mesa 67 de Piedritas, misma situación; en la ciudad cabecera, las mesas 7, en la Escuela Primaria N°1 y la 43, en la Secundaria N° 201.

En todas éstas, lo que consta en los telegramas enviados no coincide con lo publicado en la web oficial de la provincia.

La diferencia en contra de SOMOS ronda los 200 votos, que, de haber un error, le permitiría acceder a su primera consejera escolar.

Arias, explicó que en otros distritos ha ocurrido lo mismo, caso de Ameghino y Trenque Lauquen, por citar algunos; las cifras que aparecen en los telegramas son exclusivamente de Fuerza Patria, como si los votos de las restantes Fuerzas políticas no hubieran existido.