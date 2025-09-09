Triple victoria en Palermo del stud El Murmullo de General Pinto el mismo día (VIDEO)

Es una hazaña, sin dudas, pero no es producto del azar, aunque la suerte juega un papel importante; al menos así lo reconoce Lautaro Bruno, el responsable del stud El Murmullo que días pasados, tal como se pudo ver en la versión redes de DISTRITO INTERIOR TE VÉ, contó lo que representa movilizar los caballos unos 500 kilómetros.

El periodismo especializado Contacto Hípico destacó lo ocurrido con un título futbolero: «Lautaro Bruno 3, Palermo 0», luego describiría que el trainer de General Pinto cerró el octavo mes del año con un triplete de victorias. Los tres ejemplares que presentó en Palermo cruzaron victoriosos.

La serie se inició con Lapuli ganado la segunda sobre 1.000 metros, continuó con Pulinita Sport que ganó la octava sobre 1.000 metros y concluyó con el triunfo de Lobo Viejo en la décimo quinta sobre 1.200 metros.

Cabe aclarar que Lapuli y Pulinita Sport son propias hermanas. Gran jornada, felicitaciones !!!

Especial de DISTRITO INTERIOR TE VÉ, entrevista a Lautaro Bruno

https://youtu.be/mHa65UGdbQQ