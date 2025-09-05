Necesitamos la mayoría en el Concejo para que no nos entorpezcan los proyectos que son beneficiosos para la comunidad (VIDEO)

El intendente de General Villegas, Gilberto Alegre tuvo una activa participación en la campaña, que tuvo la particularidad de haber recorrido y presentado a los candidatos en todos los pueblos del distrito; uno de los más extensos y con más localidades alrededor de la ciudad cabecera.

A la renovación que planteó el oficialismo, enrolado en SOMOS Buenos Aires, se le suma la Gestión, que fue la carta de presentación en cada caso, y por la que piden el voto; «necesitamos la mayoría en el Concejo para que no nos entorpezcan los proyectos que son beneficiosos para la comunidad», remarcó el primer mandatario.

En la entrevista con Distrito Interior, y con todas las cartas sobre la mesa, Alegre analizó, no solamente el contexto local, sino el provincial y nacional; insistiendo en la importancia de recuperar fondos y obras que serán la motorización de la economía, más allá de lo que desde el municipio, con esfuerzo, enfatizó, se está llevando a cabo.