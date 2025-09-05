General Pinto: «Esta es la renovación que nos pidió la gente en el 2023» (VIDEO)

Lo expresó Alexis Guerrera, la máxima figura política del peronismo pintense, quien acompañó en todo momento a los candidatos de Fuerza Patria.

En este caso, al momento en que Bruno Di Nucci y Vanessa Suarez, 1° y 2° candidatos a concejales, hablaban con Distrito Interior, intervino apuntalando lo que ambos expresaban, y sumando su mirada más macro sobre la importancia de votar a la Lista del oficialismo en General Pinto.

El Presidente de la Cámara de Diputados provincial, amplió algo que expresó en el discurso (ver aparte), referido a la eximición de Tasas a aquellas empresas que deseen radicarse en el distrito; esto a instancias de los dichos de uno de los candidatos al asegurar que cuenta con empresarios dispuestos a invertir en el distrito.

Guerrera también destacó la conformación de la Lista de la que aseguró está conformada, en su mayoría, por jóvenes comprometidos socialmente en sus comunidades, referenciando además que una de las particularidades es que todos los pueblos están representados con lugares importantes.