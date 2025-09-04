Sentida despedida de la Escuela de Boxeo al joven que decidió adelantarse en el viaje de la vida

Ian Daniel Álvarez, tenía 23 años; el domingo fue hallado sin vida en una vivienda de la calle Azcuénaga

A partir de conocida la noticia, las muestras de dolor, tras lo inesperado de lo ocurrido, fueron constantes entre sus afectos y comunidad en general.

Puertas adentro, en la Escuela de Boxeo, de la que era parte, el tema fue abordado como sucede ante situaciones difíciles de afrontar; especialmente cuando alcanzan a todos.

Anoche con la presencia de su familia, Ian tuvo su despedida en el gimnasio de la calle Ithurbide, con unas sentidas palabras del entrenador «Caito» Valdebenito, las 10 campanadas con que se homenajea a cada boxeador fallecido y un aplauso prolongado como muestra de respeto y cariño a su memoria.

El joven que había combatido representando a la Escuela local, era parte de ésta desde chico; este año no había sido parte, hasta el jueves en que regresó, compartió parte de la jornada con el profesor y resto de los boxeadores, comentando que el lunes retomaría con el entrenamiento del deporte para el que tenía destacadas condiciones.

El domingo, ante su decisión, el impacto fue mayor. nadie pudo imaginar este desenlace.